Ümraniye'de bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!

Ümraniye'de dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu öldüren zanlı kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi

Ümraniye'de bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü.


Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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