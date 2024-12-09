Karabük'te feci kaza! Ağaçlar olmasa çaya düşüyordu

Karabük'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Fikret O. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve 50 metre sonra durabilen kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Karabük'te feci kaza! Ağaçlar olmasa çaya düşüyordu
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Karabük'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

Kazada, sürücü Fikret O. ile yanındaki Mert Cihan S. yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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