Karabük’te feci kaza: Kamyonun çarptığı 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Karabük’ün Taşkent Caddesi’nde karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu genç kıza kamyon çarptı. Talihsiz genç kız kaldırıldığı hastaneye yetiştirilemeden yolda hayatını kaybetti.
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Karabük’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi. Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde gerçekleşti. B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Sawita Faizi’ye çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olarak yerde yatan genç kıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Faizi, yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı