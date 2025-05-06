Karabük’te feci kaza: Kamyonun çarptığı 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Karabük’ün Taşkent Caddesi’nde karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu genç kıza kamyon çarptı. Talihsiz genç kız kaldırıldığı hastaneye yetiştirilemeden yolda hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karabük’te feci kaza: Kamyonun çarptığı 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Karabük’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi. Olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde gerçekleşti. B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Sawita Faizi’ye çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olarak yerde yatan genç kıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Faizi, yolda hayatını kaybetti.

Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

karabük
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
47 ilde dev FETÖ operasyonu
Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!
ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL