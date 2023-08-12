Karabük'te kaza! Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük'te Onur Düşünmez'in kullandığı araç kontrolden çıkarak refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'te kaza! Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
trafik kazası
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Safranbolu-Karabük kara yolu güzergahında gerçekleşen olay Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Onur Düşünmez idaresindeki 78 AAV 349 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Onur Düşünmez ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özel Hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kaza! Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 1

Emanet araba sonu oldu!


Düşünmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün arabayı emanet aldığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te kaza! Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 2

Karabük'te kaza! Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 3

 

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