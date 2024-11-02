Karabük'te korkunç olay! 93 yaşındaki komşusunu, bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı yer, Konarı köyü oldu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan 93 yaşındaki İbrahim Tuna'dan 28 Ekim'den bu yana haber alamayan yakınları, durumu muhtar Mustafa Özşen'e bildirdi. Eve giden muhtar Mustafa Özşen, İbrahim Tuna'yı yatağında hareketsiz halde buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

BAL KABAĞIYLA KAFASINA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

İbrahim Tuna'nın yüzünde ve duvarlarda kan lekeleri bulunduğunu tespit eden jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 53 yaşındaki A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yüzde 50 zihinsel engeli bulunan zanlının ifadesinde, 29 Ekim Salı günü saat 08.20 sıralarında Tuna'nın evine balkondan girdiğini, bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Tuna'nın cenazesi ise Konarı köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Köy muhtarı Mustafa Özşen, gazetecilere üzgün olduklarını söyleyerek, "Öldürülen kişi de bizim köyden. Zihinsel engelli. Ev kilitli olduğu için giremedim. Aza arkadaşımla demir merdiven getirip, eve girdik. İbrahim amcanın üstü kapalıydı. Hemen jandarmayı aradım." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tuna'nın torunu Özlem Atamer de dedesinin çok iyi biri olduğunu vurgulayarak, "Çocukluk kahramanımı öldürdüler." dedi.