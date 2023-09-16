Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 78 AAS 066 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.K. idaresindeki 78 T 0029 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.