Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
Karabük'te trafik kazası
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 78 AAS 066 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.K. idaresindeki 78 T 0029 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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