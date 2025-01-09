Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, E.Y., E.L., Y.K.Ç., H.Ö. ve M.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 53 adet hap, 13.20 gram uyuşturucu madde ve 5 adet sahte ehliyet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.