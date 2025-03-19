Karadeniz'de yük gemileri Sinop'a sığındı

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Karadeniz'de yük gemileri Sinop'a sığındı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

Karadeniz'de yük gemileri Sinop'a sığındı. Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri rota değiştirdi. Kentte saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi. Gemilerin bekleyişleri sürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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