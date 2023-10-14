Karadeniz'den Kartpostallık Manzara! Sonbahar ve Kış Mevsimi Bir Arada

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, sonbahar renklerine büründü. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, güz renkleriyle adından söz ettiren doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Karadeniz'de Kartpostallık Manzaralar

Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen dağ, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Doğu Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalarda ise sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor. Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle buluştu. Kaçkar Dağları'nın zirveleri ise son günlerde etkili olan karla beyaza büründü. Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyen ziyaretçilerin Ayder Yaylası'ndan başlayan yolculuğu, Huser, Samistal, Kavrun, Pokut ve Sal yaylalarına kadar sürdürüyor.