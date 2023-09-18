Karadenizlilerden görülmemiş protesto! Yolları düzeltilmeyince yolu lahana tarlasına çevirdiler

Trabzon'un Sürmene ilçesinde vatandaşlar, akıl dolu bir protestoya imza attı. Aksu mahallesinde yolda oluşan çukurların düzeltilmemesini protesto eden mahalleli, tepkisini yola lahana ekerek gösterdi.

Karadenizlilerden görülmemiş protesto! Yolları düzeltilmeyince yolu lahana tarlasına çevirdiler
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Trabzon'un Sürmene ilçesinin Aksu mahallesinde, daha önce görülmemiş bir protesto gerçekleştirildi. Mahalleli, yolun bozuk olmasını protesto etmek için yoldaki çukurlara lahana ekti.

AKIL DOLU EYLEM SES GETİRDİ

Kuzey Ekspres gazetesinin haberine göre Trabzon’un Sürmene ilçesi Aksu mahallesinde, adeta patates tarlasına dönen yol halkı isyan ettirdi. Mahalle halkı, yolda oluşan çukurlara karalahana ekerek tepkisini ortaya koydu.

Sürmene ilçe merkezinde 7 kilometre mesafedeki 300 dolaylarında vatandaşın yaşadığı Aksu mahallesi yoldan şikayetçi. Adeta patetes tarlasını andıran yoldan araçla geçebilmek mucize. Vatandaşlar bu duruma, Karadenizli mizahı katarak ilginç bir eylemle tepkisini gösterdi.

EKİLEN LAHANALARI HASAT EDECEKLER 

“Etkili, yetkili mecralar lütfen sesimize kulak verin” diye dert yanan Aksu mahallesi sakinleri, tarlayı andıran yoldaki çukurlara patates değil ama lahana ekti ve yetiştirmeyi başardı. Mahalle halkı, “Bizden seçim zamanları oy istemeye gelenlere bu lahanaları toplatacağız. Yol yapılana kadar lahana ekimlerine devam edeceğiz” dedi.

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