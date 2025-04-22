Karaman’da zirai don elmayı vurdu: Yüzde 85 kayıp

Karaman’da etkili olan şiddetli zirai don, elma üretiminde büyük zarara yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bölgede yaptığı incelemelerin ardından, "Zarar çok büyük, çiftçimize yapılacak destekler gecikmemeli" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Karaman’da zirai don elmayı vurdu: Yüzde 85 kayıp
Yayınlanma:

Karaman'da yaklaşık 16 milyon elma ağacı bulunuyor ve yıllık üretim 700 bin tonu aşıyor. Ancak son dondan dolayı ürünlerin yanı sıra ağaç dalları da kurudu. Yetkililerin tespitine göre ürün kaybı yüzde 85’e ulaştı. Bu durum, özellikle kaliteli elma üretiminin önemli olduğu ihracat kalemlerini olumsuz etkiledi.

Bayraktar, "Kaliteli üretim yapan bahçelerde ihracat kapasitesi tamamen ortadan kalktı" dedi.

Zarar sadece bu yıl ile sınırlı değil. Ağaçlardaki kuruma, önümüzdeki yıllarda meyve tutumunu da olumsuz etkileyecek. Bu da bölgedeki tarımsal üretimin uzun vadede büyük darbe alacağı anlamına geliyor.

Don olayının etkisi yalnızca elma ile sınırlı kalmadı. Badem, üzüm, ceviz, kiraz ve hububat alanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

Şemsi Bayraktar, çiftçileri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına girmeye davet ederken, sistemin geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı:
“TARSİM sigortası olsaydı zararın büyük bölümü karşılanabilirdi. Ancak burada TARSİM’e de görev düşüyor. Sistemi geliştirmeli, kapsayıcılığı artırmalıyız.”

Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmıMeteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

zirai don
Günün Manşetleri
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Şimşek New York’ta dev yatırımcılarla buluştu
Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
Erdoğan’dan CHP’ye tepki
Çok Okunanlar
Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor 5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar! Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!