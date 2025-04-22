Karaman’da zirai don elmayı vurdu: Yüzde 85 kayıp

Karaman'da yaklaşık 16 milyon elma ağacı bulunuyor ve yıllık üretim 700 bin tonu aşıyor. Ancak son dondan dolayı ürünlerin yanı sıra ağaç dalları da kurudu. Yetkililerin tespitine göre ürün kaybı yüzde 85’e ulaştı. Bu durum, özellikle kaliteli elma üretiminin önemli olduğu ihracat kalemlerini olumsuz etkiledi.

Bayraktar, "Kaliteli üretim yapan bahçelerde ihracat kapasitesi tamamen ortadan kalktı" dedi.

Zarar sadece bu yıl ile sınırlı değil. Ağaçlardaki kuruma, önümüzdeki yıllarda meyve tutumunu da olumsuz etkileyecek. Bu da bölgedeki tarımsal üretimin uzun vadede büyük darbe alacağı anlamına geliyor.

Don olayının etkisi yalnızca elma ile sınırlı kalmadı. Badem, üzüm, ceviz, kiraz ve hububat alanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

Şemsi Bayraktar, çiftçileri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına girmeye davet ederken, sistemin geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı:

“TARSİM sigortası olsaydı zararın büyük bölümü karşılanabilirdi. Ancak burada TARSİM’e de görev düşüyor. Sistemi geliştirmeli, kapsayıcılığı artırmalıyız.”