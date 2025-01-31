Karavan yaşamına rağbet artıyor! Şehirlerde karavan köyler kuruluyor

Kimileri için; büyük şehrin geriliminden, betondan uzak geçici bir yaşam alanı. Kimileri için ise yüksek kira maliyetlerinin zorunlu kıldığı kalıcı birer yuva. Tüketim çılgınlığından ve hayat pahalılığından kaçan vatandaşlar Antalya Konyaaltı ilçesinde Karavan Köyde sakin ve mutlu bir yaşam sürüyor.

Devrim Aşkın Karasoy Devrim Aşkın Karasoy
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Antalya'nın sahil ilçesi Konyaaltı'nda 140 haneli bir Karavan Köy... Kimileri fırsat buldukça kentin telaşından uzaklaşıp burada dinlenmeye çekiliyor.

Emekli vatandaşlar karavanlarını yüksek kira bedelleri yüzünden kalıcı yuvaya dönüştürmüş.

Aylık kirası 5 Bin ile 7 Bin TL arasında değişen Karavanköy'de öğrenciler de kalıyor. Komşuluk ilişkileri de eski günleri aratmıyor.

Kimi sakinlere göre karavancılık insanlara az ile yetinerek yaşamayı öğretiyor.

Bazı karavanlar ise bir evde olabilecek tüm teçhizata ve rahatlığa sahip. Zamanı geldiğinde de yurdun eşsiz güzelliklerine doğru yola çıkılıyor. Usta karavancılara göre, karavan kültürünün gelişmesi için yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk düşüyor.

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