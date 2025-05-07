Karayollarında dikkat! Birçok güzergahta çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki otoyol ve kara yollarında süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri ilgilendiren bazı güzergahlarda trafik düzenlemeleri geçici olarak değiştirildi.

O-4 OTOYOLU'NDA ÜSTYAPI YENİLENİYOR

O-4 Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında (159-170. kilometreler), üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. İstanbul istikameti trafiğe kesimler halinde kapatılırken, ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

GEBZE-İZMİR OTOYOLU’NDA ŞERİT DARALTMA

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, Selçukgazi Tüneli ile Bursa Kuzey Gişesi arasındaki İzmir istikametine yönelik bakım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler kademeli şekilde trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik, kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU’NDA DERZ ONARIMI

Ankara Çevre Otoyolu’nda Konya Kavşağı’nın şehir merkezi ve Gölbaşı bağlantı kolu, derz onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, şehir merkezine Pozantı Kavşağı’ndan, Gölbaşı yönüne ise Hacılar Kavşağı üzerinden dönüş yaparak ulaşabiliyor.

TAG OTOYOLU VE DİĞER YOLLARDA DA YOĞUN ÇALIŞMA

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Ceyhan kavşakları arasında (9-12. km) üstyapı onarımı nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerinde,

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor; ulaşım bu bölgelerde kontrollü sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenilemesi nedeniyle ulaşım tek şeritten akıyor.

HEYELAN VE YAPIM ÇALIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Giresun-Gümüşhane il sınırı–Kürtün–Torul yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım 26. kilometrede tek şeritten sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak düzenlenmiş durumda.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım tek şeritten veriliyor.