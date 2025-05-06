Trump'tan dikkat çeken açıklama: Husiler teslim oldu
Son dakika... Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Trump, "Husiler teslim oldu, artık gemileri hedef almayacaklarını söylüyorlar" dedi.
Açıklamasında bölgedeki çatışmaların sonlanabileceğine dair umut verici sinyaller veren Trump, "Husiler savaşmak istemediklerini ilan etti. Biz de buna karşılık olarak saldırıları durduracağız" ifadelerini kullandı.
Trump'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
"Orta Doğu seyahatim öncesinde çok önemli ve olumlu bir duyuru yapacağım."
"Kanada'nın hâlâ ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini düşünüyorum."
"ABD-Kanada sınırı yapay bir çizgidir."