Federal Meclis kararını verdi: Almanya'nın yeni Başbakanı Merz

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ikinci tur oylamada başbakanlık görevine seçildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Federal Meclis kararını verdi: Almanya'nın yeni Başbakanı Merz
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ikinci tur oylamada başbakanlık görevine seçildi.

İlk turda gerekli çoğunluğu elde edemeyen Merz, ikinci turda milletvekillerinden yeterli desteği alarak Almanya’nın yeni başbakanı oldu. Merz'in başbakan seçilmesi, CDU’nun yeniden iktidara dönüşü olarak değerlendiriliyor.

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