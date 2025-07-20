Karayollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar trafiğe kapalı!
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki otoyol ve kara yollarında sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 0-4. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Benzer bir uygulama da Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları O-4/23-16+300 - 14+800 kilometreleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul yönü trafiğe kapatıldı, trafik akışı diğer yönden çift yönlü olarak devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışmalar nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde kapalı olacak. Bu saatlerde ulaşım, geçit üstü bağlantı yolundan sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu’nun 1-2. kilometreleri İzmir yönü, Belevi Viyadüğü üzerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle etkilenecek. 23 Temmuz’a kadar banket ve sağ şerit trafiğe kapalı olacak, trafik diğer şeritlerden devam edecek.
Zonguldak-Kilimli yolunun 6. kilometresi ile Kilimli-Filyos yolunun 0. kilometresi arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Atatürk Caddesi üzerindeki servis yolu üzerinden sağlanıyor.
TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometreleri arasında bulunan Kaşınhanı köprülü kavşağı, bakım çalışmaları nedeniyle sürücülere servis yolunu kullanma zorunluluğu getiriyor.
Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak ulaşıma açık tutuluyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 52-56. kilometreleri ile Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolu 20-28. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı