Karayollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar trafiğe kapalı!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 0-4. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Benzer bir uygulama da Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları O-4/23-16+300 - 14+800 kilometreleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul yönü trafiğe kapatıldı, trafik akışı diğer yönden çift yönlü olarak devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışmalar nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde kapalı olacak. Bu saatlerde ulaşım, geçit üstü bağlantı yolundan sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 1-2. kilometreleri İzmir yönü, Belevi Viyadüğü üzerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle etkilenecek. 23 Temmuz’a kadar banket ve sağ şerit trafiğe kapalı olacak, trafik diğer şeritlerden devam edecek.

Zonguldak-Kilimli yolunun 6. kilometresi ile Kilimli-Filyos yolunun 0. kilometresi arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Atatürk Caddesi üzerindeki servis yolu üzerinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometreleri arasında bulunan Kaşınhanı köprülü kavşağı, bakım çalışmaları nedeniyle sürücülere servis yolunu kullanma zorunluluğu getiriyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak ulaşıma açık tutuluyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 52-56. kilometreleri ile Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolu 20-28. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.