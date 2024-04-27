Kardeşler arasında silahlı kavga! Bir kişi öldü…

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kardeşler arasında silahlı kavga! Bir kişi öldü…

Malatya’da yaşanan olayda İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Mehmet E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, kaçan İ.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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