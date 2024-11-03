Kargıhan restore edilmeyi bekliyor

Antalya’da bulunan Kargıhan, restore edilmeyi bekliyor. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine tarihlenen ve kervansaray olarak kullanıldığı bilinen Kargıhan'a birlikte bakalım...

Mehmet Garip Mehmet Garip
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kargıhan, bölge halkı tarafından turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kargıhan’ın, Roma, Selçuklu ve Bizans Dönemleri’nde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan eski ticaret yolu üzerindeki Kesikbel Mevkii’nde, kervansaray olarak kullanıldığı biliniyor.

Han tek kişilik 44 odası, mescidi, misafir ağırlama holü, yer altı sıcak su sistemi, hamamı ve ticari alanları ile halen orijinalliğini koruyor.

Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınan Kargıhan, 2021 yılında onarım karşılığı kiralama yöntemiyle, 36 yıllığına Manavgat Belediyesi’ne devredildi. Ancak henüz bir çivi bile çakılmadı.

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