Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri lansmanı Bakırköy'de yapıldı

Kars-Ardahan ve Iğdır, tanıtım günlerinin lansmanı İstanbul Bakırköy meydanında yapıldı.

15-18 Şubat tarihleri arasında Yenikapı fuarındaki İl Tanıtım Günlerinin duyurusu için Bakırköy Meydanı’na stand kuruldu.

Tanıtım Kafkas oyunları eşliğinde gerçekleştirildi. Meydanda vatandaşlara bulgurlu kaz eti, Kars kaşarı ve ketesi dağıtıldı.

Bakırköy meydanında vatandaşlar Kars yöresel lezzetlerini tattı, yöresel müzik ve oyunları izleme imkanı buldu.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Gürsel İldüz, Yenikapı'daki etkinliğe İstanbulluları davet etti. İldüz, "Tüm hemşehrilerimizi ve İstanbul halkını Yenikapı’daki Kars-Ardahan-Iğdır il tanıtım günlerine bekliyoruz." dedi.