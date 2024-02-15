Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri lansmanı Bakırköy'de yapıldı

Kars, Ardahan, Iğdır... İstanbul Yenikapı'daki İl Tanıtım Günleri fuarı için Bakırköy'de stand açıldı. Vatandaşlar yöresel lezzetleri tattı.

Kars-Ardahan ve Iğdır, tanıtım günlerinin lansmanı İstanbul Bakırköy meydanında yapıldı.

15-18 Şubat tarihleri arasında Yenikapı fuarındaki İl Tanıtım Günlerinin duyurusu için Bakırköy Meydanı’na stand kuruldu.

Tanıtım Kafkas oyunları eşliğinde gerçekleştirildi. Meydanda vatandaşlara bulgurlu kaz eti, Kars kaşarı ve ketesi dağıtıldı.

Bakırköy meydanında vatandaşlar Kars yöresel lezzetlerini tattı, yöresel müzik ve oyunları izleme imkanı buldu.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Gürsel İldüz, Yenikapı'daki etkinliğe İstanbulluları davet etti. İldüz, "Tüm hemşehrilerimizi ve İstanbul halkını Yenikapı’daki Kars-Ardahan-Iğdır il tanıtım günlerine bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası rezervleri açıklandıMerkez Bankası rezervleri açıklandıEkonomi
# kars # ardahan # Iğdır
Çok Okunanlar
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Çorum'da korkunç kaza!
Çorum'da korkunç kaza!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Öne Çıkanlar Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!