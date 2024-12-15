Kars-Ardahan kara yolunda zorlu mücadele: Mahsur kalan 20 araç kurtarıldı

Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Sude İnak Sude İnak
Kars-Ardahan kara yolunda zorlu mücadele: Mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
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Kars-Ardahan kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 20 araç yolda mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun kar ve tipi şartlarında zorlu bir kurtarma operasyonu başlattı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, mahsur kalan araçlar tek tek kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.

Yapılan çalışmalar sırasında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşük olduğu, ekiplerin zamanla yarıştığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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