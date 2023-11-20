Karşıyaka Stadına Kavuşuyor

Bir asırı deviren İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübünün yeni stadına kavuşmasına az kaldı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil seçildikten sonra ilk kez Ulusal Kanal'a konuştu.



Başkan Yeşil stadın, yıkılan yere yapılmasının planlandığını belirtti.



Stadın 7/24 yaşayan bir tesis olması planlanıyor. Temel atma töreni için öngörülen taris ise, Mayıs 2024.



Stadın yapımında kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Azat Yeşil, engel olan hukuki süreçlerin aşıldığını vurguladı.



Karşıyaka stadının yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi stadın tahsisini istedi. Hükümet de CHP’li Büyükşehir’e stadın nasıl yapılacağına dair bir proje sunmasını talep etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu talebe hâlâ cevap vermediği biliniyor.



Başka macera yaşamak istemiyoruz diyen Azat Yeşil, stad çalışmalarının biran evvel başlamasını talep etti.



