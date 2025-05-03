Kars’ta hortum köyleri vurdu: 12 evin çatısı uçtu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, nadir görülen bir doğa olayıyla sarsıldı. İlçeye bağlı Karaurgan, Çamyazı ve Altınbulak köylerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, kısa sürede büyük hasara yol açtı.

Karaurgan köyünde 9, Çamyazı’da 2 ve Altınbulak köyünde 1 ev ile bu evlere ait çeşitli eklentilerin çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek savruldu.

Yaşanan afet sonrası olay yerine AFAD, jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hem güvenliği sağlamak hem de olası riskleri bertaraf etmek üzere çalışma başlattı.

Elektrik altyapısında yaşanan hasarlar nedeniyle enerji kesintileri yaşanırken, Aras EDAŞ ekipleri onarım için bölgeye müdahale etti.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak çatıların uçması nedeniyle evlerde maddi hasar meydana geldi.