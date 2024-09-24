Kars'ta otelde büyük yangın! 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'sinin durumu ağır

Kars'ta Faikbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı. 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ötüken Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Kars Valiliğinden de yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.