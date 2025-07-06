Kars’ta sel felaketi! İki köy sular altında kaldı

Kars’ta akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, Merkez’e bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kars’ta sel felaketi! İki köy sular altında kaldı
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Kars’ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın noktalarda büyük felakete yol açtı. Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde etkili olan yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sel suları çok sayıda evi bastı, ahırlar suyla doldu, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Selin etkili olduğu bölgelerde kriz dakikaları yaşanırken, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Evlerinde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından sırtlarda taşınarak güvenli alanlara ulaştırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgeye giriş çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

“SEL BİR ANDA GELDİ, HİÇBİR ŞEYİ KURTARAMADIK”

Selin bir anda geldiğini belirten vatandaşlar, "Sel bir anda geldi. Eşyalarım her şeyim gitti. Hayvanları çocukları zor kurtardık" diyerek dehşeti anlattı.

Bazı vatandaşlar ise "Bir anda sel bastı, rehin kaldık. Her şeyimiz gitti. Buzağılarımız ahırda yetişemedik, boğuldular mı ne oldular bilmiyoruz" diye konuştu.

Afet sonrası bölgede zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri ise sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla süreceğini açıklayarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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