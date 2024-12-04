Karstaki yoğun sis sebebiyle göz gözü görmedi

Kars'ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Özellikle sabah saatlerinde şehrin birçok noktasında görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, trafik akışı da olumsuz etkilendi.

Sude İnak Sude İnak
Karstaki yoğun sis sebebiyle göz gözü görmedi
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Kars'ta etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Özellikle ana arterlerde trafik akışı yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve sis nedeniyle daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Karstaki yoğun sis sebebiyle göz gözü görmedi - Resim : 1

Meteoroloji yetkilileri, sisin özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, soğuk hava şartlarıyla birleşen sisin buzlanmaya yol açabileceğini vurguladı. Bu sebeple, hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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