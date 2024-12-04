Karstaki yoğun sis sebebiyle göz gözü görmedi

Kars'ta etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Özellikle ana arterlerde trafik akışı yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve sis nedeniyle daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, sisin özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, soğuk hava şartlarıyla birleşen sisin buzlanmaya yol açabileceğini vurguladı. Bu sebeple, hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.