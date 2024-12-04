Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan F.U. yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu tır sürücüsü şans eseri herhangi bir yara almazken, yolun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafikte kısa süreli aksamalara neden olan kaza, ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yolun kapanan şeridi, müdahalelerin ardından tekrar trafiğe açılarak güzergah normale döndü.

Trafikte güvenli sürüş kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.