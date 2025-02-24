Kart tatili devam ediyor! İşte okulların tatil olduğu iller

Samsun’da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riskine karşı eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşler ile Müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitime ara verileceği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

BARTIN

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklar değerlendirilerek 25 Şubat 2025 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de yarın 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde ise çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği bildirildi.

ORDU

Ordu'da okullara kar tatili. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 25 Şubat 2025 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Diğer illerde de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.