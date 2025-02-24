Son dakika deprem oldu! 24 Şubat 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak güncelliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika deprem oldu! 24 Şubat 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!
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 Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Şubat 2025 tarihine ait son depremler:

SON DEPREMLER
📌 Saat 14:33 | Ege Denizi | 4.4 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km
📌 Saat 03:41 | Ege Denizi | 3.5 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km
📌 Saat 03:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 3.1 büyüklüğünde | Derinlik: 9.4 km

Güncellenen son deprem verileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitelerini takip edebilirsiniz.

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