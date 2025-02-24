Son dakika deprem oldu! 24 Şubat 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak güncelliyor.
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Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Şubat 2025 tarihine ait son depremler:
SON DEPREMLER
📌 Saat 14:33 | Ege Denizi | 4.4 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km
📌 Saat 03:41 | Ege Denizi | 3.5 büyüklüğünde | Derinlik: 7 km
📌 Saat 03:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 3.1 büyüklüğünde | Derinlik: 9.4 km
Güncellenen son deprem verileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitelerini takip edebilirsiniz.