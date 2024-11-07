Kartal’da gaz beton yüklü kamyon binaya girdi

Kartal'da, Hürriyet Mahallesi Kaya Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, gaz beton yüklü kamyonun sürücüsü Erol Ayvaz, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartal’da gaz beton yüklü kamyon binaya girdi
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Kartal'da, Hürriyet Mahallesi Kaya Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, gaz beton yüklü kamyonun sürücüsü Erol Ayvaz, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon, önce bir elektrik direğine çarptı, ardından duramayarak iki katlı bir binaya girdi. Kazada kamyon şoförü araç içinde sıkışarak yaralandı. Emniyet destek ekiplerinin yardımıyla sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kaza sonucu binada ve kamyonda hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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