Polatlı'da 1,5 yaşındaki Muhsin 8 gündür kayıp

Polatlı ilçesinde, 30 Ekim'de kayınpederi M.C. (58) ve kayınvalidesi H.C. (46) ile birlikte eve gelen M.D. (32) adlı akraba, Sıla Coşkun’u (20) ziyaret etti. 5 aylık hamile olan Sıla Coşkun’un iddiasına göre, kayınpederi ve kayınvalidesi kendisini darp etti ve ardından torunları 1,5 yaşındaki Muhsin Coşkun’u yanlarına alarak evden ayrıldı.

Çiftin, gelinlerinden boşanmasını istedikleri ve direnmesi durumunda kardeşinin hayatını tehlikeye atacaklarını söyledikleri öne sürüldü. Sıla Coşkun, olayın ardından polise şikayette bulundu ve 8 gündür haber alamadığı oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirtti. Eşiyle aralarında bir problem olmadığını ancak ailesi tarafından kabul edilmediğini ifade eden

Coşkun, oğlunun bir an önce bulunmasını bekliyor.