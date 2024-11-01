Kartal'da temizlik işçileri grevde, çöp sorunu büyüyor

Kartal Belediyesi'ne bağlı Kartursaş AŞ işçileri, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemini üçüncü sırada sürdürüyor.

Grev nedeniyle temizlik işlerinin bırakılması, bazı mahallelerdeki konteynerlerin çevresinde çöplerin tükenmesine neden oldu.

Esnaf Taşkın Taş, Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Emre Bulu ise, "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.