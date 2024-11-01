Kartal'da temizlik işçileri grevde, çöp sorunu büyüyor

Kartal'da işçilerin grevin nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı. Görüntülerse görenleri şok etti...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartal'da temizlik işçileri grevde, çöp sorunu büyüyor
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 Kartal Belediyesi'ne bağlı Kartursaş AŞ işçileri, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemini üçüncü sırada sürdürüyor.

Kartal'da temizlik işçileri grevde, çöp sorunu büyüyor - Resim : 1

Grev nedeniyle temizlik işlerinin bırakılması, bazı mahallelerdeki konteynerlerin çevresinde çöplerin tükenmesine neden oldu.

Esnaf Taşkın Taş, Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Emre Bulu ise, "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kartal işçi grevi çöplük
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