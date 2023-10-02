Kastamonu Ormanları Sonbahar Sarısına Büründü

Kastamonu'nda bulunan ormanlar, sonbaharla birlikte renk değiştirmeye başladı. Zirveler ve vadileri örten sis ile oluşan manzara görenleri büyüledi.

Kastamonu Ormanları Sonbahar Sarısına Büründü

Kastamonu'nun geniş orman alanları, sonbaharla birlikte renk değiştirmeye başladı. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinden il merkezine bağlantının sağlandığı kara yolu üzerindeki ağaçların rengi, mevsimle birlikte yeşilden sarıya dönüyor. Esentepe ve Yaralıgöz mevkilerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu. Zirveler ve vadileri örten sis ile oluşan manzara havadan görüntülendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kastamonu # kastamonu # sonbahar
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