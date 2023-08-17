Kastamonu'da katliam gibi kaza! Bisikletli genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da bir otomobil iki bisikletliye çarptı. Yaralanan İsmail Balcıoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer bisikletli Yağız A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu'da katliam gibi kaza! Bisikletli genç hayatını kaybetti
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Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 bisikletliden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Balcıoğlu (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Yağız A. (15) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 15 Ağustos'ta Ozan T. idaresindeki otomobil, bisiklet süren Yağız A. (15) ve İsmail B'ye (18) çarpmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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