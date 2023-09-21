Kastamonu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Olay, Doğanyurt ilçesi Çakırlı Köyü Gemidağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

KASTAMONU'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ