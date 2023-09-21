Kastamonu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Olay, Doğanyurt ilçesi Çakırlı Köyü Gemidağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aliyev Karabağ operasyonu sonrası ulusa seslendiAliyev Karabağ operasyonu sonrası ulusa seslendiDünya

KASTAMONU'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kastamonu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Resim : 2

# yangın # söndürüldü # orman yangını
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Öne Çıkanlar Yaklaşık 20 yıl sonra ilk! Esad Çin'de - Ulusal Kanal Yaklaşık 20 yıl sonra ilk! Esad Çin'de - Ulusal Kanal Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde