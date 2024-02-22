Kavgada silahlar konuştu! 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Başkentte silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralananlardan birinin de 8 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

Kavgada silahlar konuştu! 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Kavgada silahlar konuştu! 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Son Güncelleme:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Turan Caddesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Ahmet Nuri Ö., yanında taşıdığı silaha davranıp, etrafa rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammed D.'ye ve cadde üzerinde olayla ilgisiz kişilere isabet etti. Kavga esnasında, caddeden geçerek evine gitmekte olan 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'de kurşunların hedefi oldu. 

KAVGADA YOLDAN GEÇEN BİR ÇOCUK YARALANDI

Vatandaşların olayı ihbar etmesiyle çok sayıda sağlık ekibi ve polis olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinin yakınındaki Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 

Yaralananlardan Muhammed D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Burdur'da çobanın sır ölümü! Kulübede vurulmuş olarak bulunduBurdur'da çobanın sır ölümü! Kulübede vurulmuş olarak bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara # ankara # Polatlı # silahlı kavga
Çok Okunanlar
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Öne Çıkanlar CHP VE DEM PARTİ'NİN ALİ CENGİZ OYUNU | Yakup Aslan | Başkent Kulisi CHP VE DEM PARTİ'NİN ALİ CENGİZ OYUNU | Yakup Aslan | Başkent Kulisi BİM'de haftanın indirimli ürünleri! BİM'de haftanın indirimli ürünleri!