Kavgada silahlar konuştu! 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Turan Caddesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Ahmet Nuri Ö., yanında taşıdığı silaha davranıp, etrafa rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammed D.'ye ve cadde üzerinde olayla ilgisiz kişilere isabet etti. Kavga esnasında, caddeden geçerek evine gitmekte olan 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'de kurşunların hedefi oldu.

KAVGADA YOLDAN GEÇEN BİR ÇOCUK YARALANDI

Vatandaşların olayı ihbar etmesiyle çok sayıda sağlık ekibi ve polis olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinin yakınındaki Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralananlardan Muhammed D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.