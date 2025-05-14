Kavşakta korkutan kaza: İşçi servisi devrildi, 12 kişi yaralandı

Kaza, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. A.B. yönetimindeki 46 S 0679 plakalı işçi servis minibüsü ile T.E. idaresindeki 48 H 0681 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrilerek yan yattı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis minibüsünde bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.