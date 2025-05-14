Kavşakta korkutan kaza: İşçi servisi devrildi, 12 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta kavşakta servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kavşakta korkutan kaza: İşçi servisi devrildi, 12 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Kaza, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. A.B. yönetimindeki 46 S 0679 plakalı işçi servis minibüsü ile T.E. idaresindeki 48 H 0681 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrilerek yan yattı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis minibüsünde bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İki şehirde düzensiz göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandıİki şehirde düzensiz göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Hava ne zaman ısınacak?
Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor
"PKK Kongresi Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı tavır aldı"
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
"Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Türkiye genelinde şafak operasyonu! Türkiye genelinde şafak operasyonu!