İki şehirde düzensiz göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı

Sınır illerinden Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalanarak göç idarelerine teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İki şehirde düzensiz göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kimlik kontrolleri ve sorgulamanın ardından göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kentteki çeşitli bölgelerde gerçekleştirdikleri kontrollerde 18 düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenlerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildikleri bildirildi.

Sınır hattına yakınlığı nedeniyle düzensiz göç geçişlerinin sıkça yaşandığı Edirne ve Kırklareli’de, güvenlik birimleri yasa dışı geçişlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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