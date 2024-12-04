Kaygan yolda felaket: Otomobil tırın altına girdi

Burdur-Antalya karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, lüks bir otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaygan yolda felaket: Otomobil tırın altına girdi
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Tekke köyü rampasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Antalya yönüne ilerleyen Bayram Y. (36) yönetimindeki 07 BOY 467 plakalı Audi marka lüks otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, İbrahim Y. (23) idaresindeki 03 ACM 293 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına sıkıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bayram Y. ve yanında bulunan yolcu Timurtaş A. (31) araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Timurtaş A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik normale döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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