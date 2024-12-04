Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması

Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirterek, "Bölgede kilit bir aktör olarak Türkiye, mevcut krizle başa çıkmada merkezi bir role sahiptir" dedi.

Baerbock, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye’de sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Alman Bakan, açıklamasında Ukrayna’daki savaşa da değindi ve NATO’nun "böylesi zorlu dönemlerde güvenlik çıpası" işlevi gördüğünü ifade etti.

Baerbock, Almanya'nın da bu çerçevede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa’nın güvenliği, NATO'nun doğu kanadının korunması ve Ukrayna'nın siyasi, ekonomik ve askeri olarak desteklenmesi büyük önem taşıyor. Almanya, Litvanya’daki tugayımızla karada, Eurofighter jetleriyle havada ve Baltık Denizi'ndeki ek gemilerle NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye devam ediyor."