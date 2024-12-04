2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı

Ankara’da Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun’a verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı
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Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde 3 Ağustos 2021'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, geceyi birlikte geçiren Furkan Gürgil, Dilan Civelek ve daha önce Aleyna Çakır davasında yargılanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

Adli tıp raporlarına göre, Esra Hankulu'nun kafa travması sonucu meydana gelen iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlendi. Uygun, ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken, diğer şüpheliler Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan 2022'de Ümitcan Uygun'u, ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda herhangi bir indirim uygulanmazken, Uygun’un tutukluluğunun devamına hükmedildi. Gürgil ve Civelek ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı temyiz incelemesi sonucunda onadı ve Ümitcan Uygun’un tahliye talebini reddetti.

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