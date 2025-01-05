Kayıp balıkçı 14 gündür aranıyor: Aile umutla bekliyor

Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında “Muratım 55 D 1416” isimli tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili ve Halil Kayış’tan (45) haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, 26 Aralık’ta tekneleri yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tespit edildi. Bir gün sonra ise Halil Kayış’ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Ancak Muhammer Sevgili’ye hâlâ ulaşılamadı.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma ve AFAD ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarını karadan sürdürüyor.

“ARAMALAR RESMİ OLARAK BİTSE DE BİZ DEVAM EDECEĞİZ”

Muhammer Sevgili’nin amcası Olgun Sevgili (57), yeğeninin bulunamama nedenini üzerindeki balıkçı kıyafetlerine bağladı:

"Denize açıldığında çizmeli balıkçı elbisesi vardı. Kayığın batmasının ardından elbisesine kum dolduğu söyleniyor. Bu da ağırlık yapıyor. Deniz alabora olduğunda kıyıya vurabileceği belirtiliyor. Yarın kapsamlı bir arama yapılacak. 15 gün dolduktan sonra resmi aramalar duracak ama biz gece gündüz aramayı bırakmayacağız."

“YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Kayıp balıkçının eniştesi Davut Yazıcı (60) ise yetkililerden süreci uzatmalarını talep etti:

"Buradaki tüm ekipler ellerinden geleni yapıyor. Ancak biz daha fazla destek ve süre istiyoruz. Aile olarak çok zor durumdayız, çoluk çocuk perişan haldeyiz. Çocuklarımız gece gündüz burada nöbet tutuyor. Kayıp yakınımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz."