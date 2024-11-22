Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni bulundu

Şile’de meydana gelen tekne kazasında kaybolan 64 yaşındaki balıkçı Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 8. gününde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayıp balıkçı Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni bulundu
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Olay, 15 Kasım sabahı saat 05.30 civarında yaşandı. Şile Limanı’ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açılan Mehmet Yalçın, bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karakaş, Ayazma Plajı açıklarında suya gömüldü. Kazanın ardından Mehmet Yalçın’dan haber alınamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, arama botları ve dalgıçlarla çalışmalara başladı. Kazadan bir süre sonra batan teknenin kamara kısmı bulunarak Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Arama çalışmaları, kazanın 8. gününde sonuç verdi. Saat 11.00 civarında Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni denizde bulundu. Cesedi, işlemler için Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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