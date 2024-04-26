Kayıp ekonomist Korhan Berzeg davasında yeni bulgulara rastlandı!

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları kapsamında bir kemik parçası daha bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg davasında yeni bulgulara rastlandı!
Editör: Metehan Gül

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede, ekiplerce yapılan çalışmalarda, yaklaşık 10 santimetrelik bir kemik parçası daha bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg davasında yeni bulgulara rastlandı! - Resim : 1

Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 3 gün önce başlayan incelemelerini sürdürdü.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 59 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 3. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, insan veya hayvana ait olduğu henüz belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha buldu.

Kemiğin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

# Gönen # ekonomist
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