Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
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45 ekip ve 130 personelin görev aldığı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1105 mermi, 7 şarjör, 10 bıçak ve 42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Elde edilen delillerin ardından, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı silah ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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