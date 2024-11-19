Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
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45 ekip ve 130 personelin görev aldığı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1105 mermi, 7 şarjör, 10 bıçak ve 42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Elde edilen delillerin ardından, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı silah ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı