Kayseri Pancar Kooperatifi seçiminde birleşme hamlesi

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Ömer Demir, çiftçilerin sesine kulak verdiklerini vurguladı. Şu ifadeleri kullandı:

“Seçim öncesinde çiftçimizin 'birleşin' çağrısına kayıtsız kalmadık. Sayın Oktay Barış Beyefendi de bu çağrıya kulak vererek bizimle birlikte hareket etme kararı aldı. Mevcut yönetime karşı çiftçinin hakkını savunmak, haksızlıklara dur demek için bu birleşmeyi gerçekleştirdik. Bu adım, Ömer Demir grubunun gücüne güç kattı. Hiçbir kişisel beklenti olmadan bu birlikteliği sağlayan Oktay Barış Bey ve kıymetli ekibine gönülden teşekkür ediyorum.”

Ömer Demir, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, seçimlerin Kayseri çiftçisi için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi:

“Bugüne kadar sahada yürüttüğümüz seçim çalışmalarını, artık daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Çiftçimiz değişim istiyor, yeni bir yönetim arzuluyor. Biz de bu değişimi, birleşerek ve büyüyerek gerçekleştireceğiz. Bu birliktelik tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Seçim günü, inşallah Kayseri Pancar Kooperatifi için yepyeni bir dönem başlayacak. Biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi söz çiftçimizde. Hep birlikte başaracağız; çünkü biz çiftçiler, kenetlendikçe büyüyen büyük bir aileyiz.”