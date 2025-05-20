Doğu Akdeniz'de harita savaşı: Türkiye'den AB'ye sert mesaj

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını hedef alan Avrupa Birliği’ne sert tepki gösterdi. Köse, “Türkiye’nin haklarını ihlal eden bu tek taraflı yaklaşımı kabul etmesi mümkün değildir” dedi.

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Doğu Akdeniz'de harita savaşı: Türkiye'den AB'ye sert mesaj
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Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan harita gerilimi, Milli İstihbarat Akademisi’nde düzenlenen panelde masaya yatırıldı. Panelde, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın hazırladığı deniz mekânsal planlama haritasını esas alarak Türkiye’nin yetki alanlarını yok sayan yaklaşımları eleştirildi.

“AB’nin müdahalesi çözüm değil, sorunu derinleştiriyor”

Prof. Dr. Talha Köse, Avrupa Birliği’nin tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını belirterek şunları söyledi:

“Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın deniz mekansal planlaması haritasıyla, Ege ve Doğu Akdeniz’de maksimalist hak iddialarını destekliyor. Bu tür ikili uyuşmazlık alanlarına AB’nin tek taraflı müdahalesi, kapsamlı ve adil çözüm süreçlerine zarar veriyor.”
İsrail ve ABD’ye de uyarı: Kıbrıs üzerindeki hamleler riskli

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, İsrail’in Kıbrıs üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin bölge güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu da Doğu Akdeniz’i "yeni bir soğuk savaş alanı" olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu denklemde nasıl bir politika izleyeceğinin ise belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Türkiye, haritasını BM’ye sunmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin hazırladığı alternatif Deniz Mekânsal Planlama haritasının Mavi Vatan’ın hukuki temelini oluşturduğunu belirten Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Başkara, haritanın yakında Birleşmiş Milletler’e sunulacağını açıkladı.

Talha Köse ise Türkiye’nin egemenlik haklarını içeren bu yeni haritanın uluslararası sisteme dâhil edilme aşamasına geldiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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