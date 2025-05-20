Altındağ Belediyesi’ndeki darp olayları: Cumhurbaşkanı harekete geçmeli

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve beraberindekilerin bir belediye çalışanını darp ettiği iddiaları tepkilere neden oldu.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Altındağ Belediyesi’ndeki darp olayları: Cumhurbaşkanı harekete geçmeli
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Olayın ardından Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, belediye önünde basın açıklaması yaptı. Sendikanın Genel Başkanı Uğur Şen, darp olayına karışan tüm isimlerin görevden alınmasını talep etti.

Şen, yaşananları yalnızca bir şiddet vakası olarak değil, aynı zamanda sendikal haklara ve kamu görevlilerinin güvenliğine yönelik ciddi bir saldırı olarak değerlendirdi. “Bu şiddet eyleminin tüm sorumluları hakkında ivedilikle yargı süreci başlatılmalı,” diyen Şen, olayın planlı, kasıtlı ve organize olduğuna dikkat çekti.

Altındağ Belediyesi’nde işçilere yönelik baskı ve şiddet iddialarına karşı bir tepki de Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan’dan geldi. Reyhan, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’na seslenerek, “Artık belediye yönetme ehliyetini kaybettiği açıkça görülen bir başkanla karşı karşıyayız. Derhal müdahale edilmelidir” dedi.

Belediye Başkanı Tiryaki’nin göreve gelmesiyle birlikte sendikal faaliyetlere müdahale ettiği, işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığı ve istifa etmeyenleri işten çıkardığı da sendika tarafından gündeme getirildi. Daha önce de işçilerin kurduğu direniş çadırına baskın düzenlediği ve bir sendikacıyı yumrukladığı iddia edilen Tiryaki’nin, son olarak eski Basın Müdürü Muhammed Sadık Erdoğan’ı, ikisi kar maskeli altı kişiyle birlikte darp ettiği öne sürüldü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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