Yunan Komünist Partisi'nden çağrı: “Amerika ve NATO üsleri kapatılsın”

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), söz konusu tatbikatların bölge güvenliğini sağlamaktan ziyade “NATO’nun propaganda aracı” olduğunu belirtti. Parti, "Amerika ve NATO'nun ölüm üsleri kapatılsın" çağrısı yaptı.

“Immediate Response 25” adlı tatbikat, ABD’nin 2020’den bu yana yürüttüğü Defender-Europe tatbikat serisinin bu yılki aşamasını oluşturuyor. Tatbikatın Yunanistan ayağı ise özellikle İskeçe ve Petrohori bölgelerinde yoğunlaşıyor.

KKE’nin yayın organı Rizospastis gazetesinde yer alan açıklamada, “Yanuyi, Kandilapti, İskeçe ve Petrohori’deki üsler ile Dedeağaç ve Kavala limanları savaşın hizmetine sunuldu” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Yunanistan’ın emperyalist savaşlara sürüklendiği vurgulandı.

Komünist Parti, Dedeağaç üssünün kapatılmasını, limanların savaş amaçlı kullanılmasına son verilmesini ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.