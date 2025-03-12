Kayseri'de boş arazide tüyler ürperten olay: 1 ölü, 3 baygın bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan tüyler ürperten bir olay, polisi alarma geçirdi. Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, uzun süre bekleyen bir araç fark etti. Polis, aracın yakınında hareketsiz şekilde yatan 4 kişiyi gördü ve hemen olay yerine sağlık ekibi yönlendirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak baygın olan E.B., R.Ç. ve A.B.'ye müdahale etti. Bu kişiler yapılan ilk müdahaleyle kendilerine gelirken, 33 yaşındaki Ahmet Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ş.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından baygın halde bulunan kişilerin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini öne sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda E.B., R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.