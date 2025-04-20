Kayseri’de dilencilere ağır ceza: 52 kişiye 73 bin lira ceza kesildi

Talas Belediyesi, kentte huzur ve düzeni sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde dilencilere göz açtırmadı. Dilencilik yaptığı tespit edilen 52 kişiye toplamda 73 bin 112 lira idari para cezası uygulanırken, üzerlerinden çıkan paralar da belediye veznesine teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri’de dilencilere ağır ceza: 52 kişiye 73 bin lira ceza kesildi
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Kayseri’nin Talas ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla meydan, cadde, bulvar, sokaklar, cami önleri ve trafik ışıklarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda, kamusal alanlarda vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç elde etmeye çalışan 52 dilenciye toplam 73 bin 112 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, dilencilik faaliyetinde bulunan 7 kişinin üzerinden toplam 8 bin 225 lira çıktı. Bu paralar, belediye veznesine gelir olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygu sömürüsü yapıp haksız kazanç sağlayanlara geçit vermeyeceklerini ve dilencilik faaliyetlerine göz yummayacaklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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